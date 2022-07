FIGC, Domani sorteggio calendario Serie A Femminile

La Fiorentina Femminile si appresta a conoscere il proprio cammino per la stagione 2022/23. Domani infatti si terrà il sorteggio del calendario della prossima stagione di Serie A Femminile TIM. Questo il comunicato apparso sui canali ufficiali della FIGC:

"È tutto pronto per la presentazione del calendario della Serie A Femminile TIM, che inizierà sabato 27 agosto dando ufficialmente il via all’era del professionismo. Domani alle ore 12, a un mese esatto dal calcio d’inizio della nuova stagione, sugli account social della Divisione Calcio Femminile saranno svelate le 18 giornate regular season. Nella compilazione del calendario l’unico vincolo riguarda la prima giornata, nella quale non potranno essere programmati scontri diretti tra le prime cinque classificate (Juventus, Roma, Milan, Sassuolo, Inter) della passata stagione sportiva.

Le 10 squadre partecipanti alla massima serie disputeranno infatti una prima fase della stagione, al termine della quale saranno formati due gruppi, una poule scudetto per le prime 5 squadre della graduatoria e una poule salvezza per le altre 5 squadre, che si giocheranno, rispettivamente, lo scudetto e l’accesso alla Women’s Uefa Champions League da un lato e la permanenza nella categoria nell’altro. Ai fini della seconda fase vengono mantenuti i punti acquisiti nella prima fase del campionato".