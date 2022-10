FEMMINILE, Vittoria che vale la testa della classifica

Con la vittoria di domenica sulla Sampdoria per 2-1, grazie a una bella rimonta realizzata nella ripresa, la Fiorentina femminile è balzata in testa alla classifica a pari punti con la Roma. Certamente ha inciso il passo falso dell'Inter, fermata in casa per 1-1 dal Sassuolo. Per la Fiorentina di Patrizia Panico comincia così l'avvicinamento alla sfida contro la Juventus Women in programma domenica 30 a Torino. Bianconere che giovedì saranno impegnate in Women's Champions League contro l'Olympique Lyonnais. Partita che vale moltissimo anche per la classifica, dato che ci sarà anche lo scontro diretto tra Inter e Roma.