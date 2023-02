Cade la Fiorentina Femminile sul campo dell'Inter. Le ragazze di Patrizia Panico erano passate in vantaggio con Boquete ma escono sconfitte per 3-1, per via delle reti nerazzurre di Chawinga (doppietta) e Alborghetti. L'Inter supera così le viola in classifica andando a 35 punti, mentre la Fiorentina resta ferma a 34.