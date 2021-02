FEMMINILE, Tutti i numeri del derby con la Florentia

Tutti i numeri da sapere prima del derby Florentia - Fiorentina di sabato alle ore 14.30:

La Fiorentina ha vinto tutti i cinque derby toscani contro la Florentia San Gimignano in Serie A, segnando tre o più reti in ciascuno di essi (3-2 nel match di andata).

La Fiorentina ha messo a segno 20 reti in appena cinque gare disputate contro la Florentia San Gimignano in campionato: solo contro la Pink Bari le viola ne contano di più nel torneo (28, ma in otto confronti).

La Fiorentina ha vinto la trasferta più recente di Serie A (3-2 vs Inter) e non ottiene due successi esterni consecutivi nel corso di una singola stagione da gennaio 2020 (vs Empoli ed Orobica).

La Florentia invece ha incassato una sconfitta nell’ultima gara interna in questa Serie A (1-2 vs Milan) e solo una volta ha perso due match casalinghi di fila nel massimo campionato (dicembre 2018, il primo dei quali proprio contro le viola).

La Florentia ha incassato cinque reti nelle ultime quattro gare casalinghe di Serie A (2V, 2P) dopo aver tenuto la porta inviolata nelle quattro precedenti (3V, 1N).

La Fiorentina è la squadra che conta il maggior numero di reti segnate da fuori area in questa Serie A: nove, almeno cinque più di ogni altra avversaria nel torneo in corso. Ben cinque delle ultime sette reti delle viola in campionato sono arrivate dalla distanza.

La Florentia tuttavia è, con il Milan, una delle due squadre che non hanno ancora subito neanche un gol da fuori area in questa Serie A.

Serena Ceci della Florentia e Martina Zanoli della Fiorentina (dieci entrambe) sono due dei quattro difensori con il maggior numero di occasioni create in questo campionato: solo Lisa Boattin (24) e Linda Tucceri (19) ne contano di più.

Solo Cristiana Girelli (sette) conta più tiri di testa nello specchio della porta di Melania Martinovic (sei) in questa Serie A. L’attaccante della Florentia ha segnato il primo dei suoi due gol stagionali in campionato proprio nel match d’andata contro la Fiorentina.

Daniela Sabatino è andata a segno in tutte le ultime tre presenze in campionato (una rete vs San Marino, Inter e Napoli) e potrebbe arrivare a quattro di fila per la prima volta nella Serie A in corso.