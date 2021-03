FEMMINILE, Tutte le curiosità su Sassuolo-Fiorentina

Ecco le statistiche da sapere prima di Sassuolo - Fiorentina:

Il Sassuolo ha vinto il match nel girone d’andata contro la Fiorentina (3-1 in trasferta), dopo aver perso tutti i primi sei incroci con le viola in Serie A.

La Fiorentina ha vinto tutti e tre i precedenti di massimo campionato in trasferta contro il Sassuolo, segnando almeno due reti in ognuno di questi.

Il Sassuolo arriva da sei vittorie casalinghe consecutive in campionato: non è mai arrivato a sette successi interni di fila nella sua storia in Serie A.

Dal 2016/17 ad oggi, qualunque squadra abbia collezionato almeno 30 punti (il Sassuolo ne ha 31) nelle prime 14 giornate di Serie A, ha poi chiuso il campionato nelle prime tre posizioni finali della classifica.

Nelle ultime sette gare esterne di Serie A, la Fiorentina non ha mai ripetuto per due volte consecutive lo stesso risultato (nell’ultima sconfitta con la Florentia).

Anche nell’ultimo turno la Fiorentina ha subito gol su sviluppo di calcio di punizione: con quattro reti subite in questo modo è la formazione che ne ha concessi di più in questa Serie A.

Solo la Juventus (sei) ha segnato più gol di testa del Sassuolo (cinque) in questo campionato: tre delle ultime quattro con questo fondamentale sono arrivate in casa.

Kamila Dubcova ha segnato tre gol nelle ultime due partite di campionato giocate contro la Fiorentina, inclusa una doppietta nel match d’andata (la sua prima in Serie A).

Daniela Sabatino, ex del match, è andata a segno solo una volta in trasferta contro il Sassuolo in Serie A (con la maglia del Brescia nel febbraio 2018).

Quattro delle ultime cinque reti di Valeria Pirone in campionato sono arrivate in casa: l’attaccante del Sassuolo ha segnato un solo gol in carriera contro la Fiorentina in Serie A, nel maggio 2016 con la maglia dell’AGSM Verona.