FEMMINILE, Sorteggiato il calendario della seconda fase

È stato sorteggiato oggi il calendario della seconda fase della Serie A Femminile 2022/23. Al termine della prima fase, le dieci squadre sono state divise in Poule Scudetto e Poule Salvezza.

La Fiorentina, insieme alle quattro migliori squadre del Campionato, giocherà la Poule Scudetto che assegnerà il titolo di Campionessa d'Italia e il pass per la UEFA Women's Champions League. Le restanti cinque formazioni invece si sfideranno nella Poule Salvezza in cui la peggiore sarà retrocessa e la penutlima sfiderà la seconda classificata in Serie B per la permanenza nella massima serie.

Le ostilità per la Viola si apriranno il weekend del 18/19 Marzo in casa contro la Roma, per poi sfidare il Milan in trasferta la settimana successiva. Ad aprile Inter in casa, Juventus in trasferta e poi il weekend di riposo. Il girone di ritorno ripartirà da Roma e si chiuderà il 27/28 Maggio - giornata di riposo per la Fiorentina - in cui saranno comunicati i verdetti ufficiali del campo.