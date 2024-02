FEMMINILE, Sorteggiato il calendario della Poule Scudetto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

È stato sorteggiato oggi il calendario della Seconda Fase della Serie A Femminile 2023/24. La Fiorentina, inserita nella Poule Scudetto, partirà da Sassuolo per dare l'assalto alla qualificazione in Champions League e allo Scudetto. Dopo il debutto contro le neroverdi, le Viola torneranno in casa contro l'Inter per poi affrontare la Juventus in trasferta. Nella quarta giornata la Fiorentina riposerà e chiuderà la griglia di andata in casa contro la Roma. Nel turno di ritorno ovviamente campi invertiti e sipario che calerà nel weekend del 18 Maggio.

"Giocare subito contro le due squadre dietro di noi, che vogliamo tenere lontane per l'accesso alla Champions League, ci farà capire subito in che direzione vogliamo andare" commenta a caldo Misterdopo il sorteggio. "La Juventus è la nostra diretta concorrente per il secondo posto, per cui sarà un inizio in cui dobbiamo spingere. La voglia di essere protagoniste c'è sempre e ci sarà fino all'ultima giornata. Non abbasseremo la guardia fino al 18 Maggio, sperando che la partita finale a Roma possa contare qualcosa per noi".La Poule Scudetto inizierà il 15/16 Marzo ma prima la Viola è attesa dal doppio confronto contro la Juventus in Semifinale di Coppa Italia. Questa domenica 3 Marzo alle ore 15.00 al Viola Park andrà in scena il primo round.