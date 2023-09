FEMMINILE, ShippyPro sarà il back-shirt sponsor

FirenzeViola.it

Fiorentina e ShippyPro sono liete di annunciare l’accordo di partnership che legherà il club Viola all’innovativa realtà del territorio fiorentino come “Principal Partner” e “Back-Shirt Sponsor” della Prima Squadra Femminile per la stagione sportiva 23/24. ShippyPro è una scale up nata a Firenze nel 2016, già riconosciuta come leader nel panorama ecommerce internazionale. Offre una sua soluzione scalabile che permette ad aziende, piccole e grandi, di automatizzare il proprio processo di logistica e spedizioni, grazie ad un software che migliora l'efficienza della consegna, semplifica la gestione dei resi e analizza i dati di spedizione.

Grazie alla partnership, il brand ShippyPro sarà presente sul retro delle maglie da gioco ufficiali del team femminile, nonché sui pannelli bordocampo, maxischermo e backdrop delle interviste dello Stadio “Curva Fiesole” all’interno del Viola Park, dove la squadra giocherà le proprie partite casalinghe ufficiali. Il nuovo sponsor debutterà ufficialmente sulle maglie da gioco della Fiorentina Femminile sabato 16 settembre in occasione della prima partita stagionale contro il Sassuolo.