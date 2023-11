FEMMINILE, Roma batte Sassuolo. Viola sempre seconde

FirenzeViola.it

Con un gol per tempo, la Roma Femminile batte il Sassuolo nell'ottava giornata del campionato di Serie A. Le giallorosse, con le reti di Giugliano e Kumagai, si confermano in vetta alla classifica, attualmente a +5 sulla Fiorentina, in attesa del match tra Juventus e Inter. Di seguito il recap delle partite di questo turno e la classifica:

Serie A, 8ª giornata

Sabato 18 novembre

Fiorentina-Como 3-0

Milan-Sampdoria 1-1

Domenica 19 novembre

Sassuolo-Roma 0-2

Juventus-Inter 16:00 (RAI 2)

Pomigliano-Napoli 18:00

LA CLASSIFICA

Roma 24

Fiorentina 19

Juventus 18

Como 13

Inter 13

Milan 8

Sampdoria 6

Sassuolo 5

Pomigliano 1

Napoli 0