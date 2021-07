FEMMINILE, Ritiro a Roccaporena dal 2/8 al 13/8

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere Fiorentino sta per iniziare la nuova stagione della Fiorentina Femminile. Intanto domani le ragazze gigliate si ritroveranno per sottoporsi ai tamponi e all'iter sanitario previsto dai protocolli. La squadra allenata da Patrizia Panico partirà per il ritiro il 2 agosto a Roccaporena, dove resterà fino al 13 agosto.