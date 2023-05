FEMMINILE, Piace Orsi del Sassuolo. C'è anche la Juve

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2022

Da tempo si parla di un forte interessamento della Juventus per la calciatrice Benedetta Orsi del Sassuolo, tanto da indicarla come promessa sposa bianconera. La classe 2000, che ha ancora un anno di contratto con il club neroverde, secondo quanto riferito da Sassuolonews.net però non avrebbe ancora l’accordo con la squadra torinese che, tra l’altro, oltre alla viola Cafferata che arriverà da svincolata, punta a profili stranieri per rinforzare il reparto delle esterne difensive. Sulla calciatrice potrebbe inoltre muoversi la Fiorentina Femminile che però prima deve annunciare il nuovo allenatore.