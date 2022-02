FEMMINILE, Oggi sfida salvezza contro la Lazio

Con le spalle al muro. O meglio, con poco spazio per commettere errori, considerato che la partita che metterà di fronte la Fiorentina di Patrizia Panico è da non sbagliare, e basta. Già, perché oggi alle 12,30 (si inizierà con 5’ di ritardo in segno di protesta per l’aggressione russa in Ucraina) arriverà la Lazio della ex Ohrstrom che ha soli 3 punti in classifica. Le viola hanno la necessità di vincere per non rischiare seriamente di retrocedere in serie B. "Vedevamo aspettative diverse – ha detto Panico –, ma io e il mio staff ce la stiamo mettendo tutta. Quello che posso dire ai tifosi è di stare vicino alle ragazze e alla maglia viola, perché il loro supporto può dare uno stimolo in più alla squadra".