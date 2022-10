INDISCREZIONI DI FV IND. FV, CEROFOLINI HA RINNOVATO FINO AL 2024 È arrivato un altro rinnovo in casa Fiorentina, quello di Michele Cerofolini. Il terzo portiere viola infatti, come appreso da Firenzeviola, nei giorni scorsi ha prolungato il suo contratto (era in scadenza a giugno) fino al 2024. Il giocatore aretino... È arrivato un altro rinnovo in casa Fiorentina, quello di Michele Cerofolini. Il terzo portiere viola infatti, come appreso da Firenzeviola, nei giorni scorsi ha prolungato il suo contratto (era in scadenza a giugno) fino al 2024. Il giocatore aretino... NOTIZIE DI FV GOL SU ANGOLO, MANCAVA DA QUASI UN ANNO Il gol sullo sviluppo di un angolo segnato dalla Fiorentina non arrivava da circa un anno. L'ultimo gol segnato da Biraghi e compagni su calcio d'angolo risale allo scorso dicembre, il 15/12/2021 per l'esattezza, in occasione... Il gol sullo sviluppo di un angolo segnato dalla Fiorentina non arrivava da circa un anno. L'ultimo gol segnato da Biraghi e compagni su calcio d'angolo risale allo scorso dicembre, il 15/12/2021 per l'esattezza, in occasione... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 30 ottobre 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi