FEMMINILE, La FIFA elogia Sabatino: "Segna ancora"

L’account twitter della Coppa del Mondo femminile ha voluto elogiare l’attaccante della Fiorentina Daniela Sabatino che a 35 anni continua a segnare – sei gol nelle prime tre gare di campionato – e divertirsi. “Il gol nel finale di Daniela Sabatino nel fine settimana ha mantenuto la Fiorentina al vertice della Serie A. - si legge su Twitter - Come non sentire la MondayMotivation di una ragazza che segna ancora gol per divertimento a 35 anni?”.

🅰️ 3 appearances

️ 6 goals



🟣 Daniela Sabatino's late winner at the weekend kept Fiorentina top of Serie A. How can you not feel the #MondayMotivation from a girl who's still scoring goals for fun at 35?



