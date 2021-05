FEMMINILE, Girelli capocannoniere. Sabatino terza

È Cristiana Girellidella Juventus a vincere il titolo di capocannoniere della Serie A femminile 2020/21. La numero 10 bianconera ha infatti chiuso la propria stagioni con la media appena superiore al gol a partita: sono infatti 22 le reti segnare, in 21 presenze dalla classe ‘91. Girelli stacca altre due azzurre come Valentina Giacinti del Milan e Daniela Sabatino della Fiorentina. Prima straniera in classifica il giovanissimo talento maltese Haley Bugeja, classe 2004, che chiude la sua prima stagione in Serie A con 12 reti in 18 presenze al pari della rossonera Natasha Dowie. Doppia cifra infine anche per Benedetta Glionna dell’Empoli e Valeria Pirone del Sassuolo.

Cristiana Girelli (Juventus) 22 gol in 21 presenze

Valentina Giacinti (Milan)18 in 21

Daniela Sabatino (Fiorentina) 16 in 22

Haley Bugeja (Sassuolo) 12 in 18

Natasha Dowie (Milan) 12 in 21

Bendetta Glionna (Empoli) 10 in 18

Valeria Pirone (Sassuolo)10 in 22

Kamila Dubcova (Sassuolo) 9 in 15

Annamaria Serturini (Roma) 9 in 22

Gloria Marinelli (Inter) 9 in 22