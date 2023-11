FEMMINILE, Fiorentina sconfitta 2-1 contro la Roma

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Finisce 2-1 la sfida, valida per la nona giornata del campionato di Serie A Femminile, tra Roma e Fiorentina. Dopo una prima frazione di gara terminata in parità con le reti di Greggi per le giallorosse e Longo per le viola, nel secondo tempo la partita viene decisa dal gol della romanista Benedetta Glionna. La Roma allunga così in vetta alla classifica, in attesa del risultato della Juventus, andando a quota 27 punti(punteggio pieno). Rimane in terza posizione con 19 punti invece la squadra allenata da De La Fuente.