FEMMINILE, E chi si aspettava un'annata così?

C'era una volta la serie A femminile in cui la Fiorentina dominava e vinceva titoli. Poi sono arrivate le stagioni dei bellissimi duelli con la Juventus, con le viola capaci di tenere testa alla corazzata bianconera. Qualcosa però è cambiato: lo scorso anno la Fiorentina femminile ha chiuso al quarto posto, lontanissima dalla vetta e lontana anche dal secondo posto valido per l'accesso alla Champions League. Quest'anno, dopo una rivoluzione che ha portato all'addio di mister Cincotta e all'arrivo dell'ex Patrizia Panico in panchina, le cose se possibile stanno andando ancora peggio: settimo posto in campionato con appena 13 punti, 20 in meno rispetto alla Juventus.

Eppure la rosa delle viola ha valori importanti e giocatrici di livello, un anno di transizione ci può stare ma nessuno si aspettava che potesse essere così complicato. La squadra allenata da Patrizia Panico fino ad oggi non è riuscita ad esprimersi ai suoi livelli ed i risultati non sono arrivati. Serve un netto cambio di marcia nel girone di ritorno: il vantaggio sulla zona retrocessione è abbastanza rassicurante, ma nel calcio il vecchio detto è sempre valido. Vincere aiuta a vincere, quindi, quale medicina migliore anche in ottica futura se non quella di ritrovare la vittoria con costanza e chiudere il campionato senza troppa sofferenza?