FEMMINILE, Domenica Juventus-Fiorentina: i numeri

In vista del match Juventus - Fiorentina Femminile, in programma la prossima domenica, sul proprio sito ufficiale ACF Fiorentina fornisce alcuni numeri da conoscere per prepararsi al meglio. La gara si giocherà allo Juventus Training Center di Vinovo con calcio di inizio alle ore 17.00.

La Juventus ha vinto quattro delle cinque sfide di Serie A contro la Fiorentina (1P), tenendo la porta inviolata in tutti i quattro successi.

La Juventus ha vinto tutte le tre partite interne di Serie A disputate contro la Fiorentina in Serie A, con un punteggio complessivo di 4-0.

La Juventus ha tenuto la porta inviolata nelle ultime due gare di campionato e potrebbe registrare tre clean sheet di fila nella competizione per la prima volta da febbraio 2019 (quando arrivò a sei).

Dopo la sconfitta per 1-3 contro il Sassuolo nell'ultimo turno, la Fiorentina potrebbe perdere due partite di fila per la seconda volta nella sua storia in Serie A (contro Brescia e Tavagnacco nel marzo 2018).

La Juventus è a quota 249 gol in partite ufficiali: la miglior marcatrice nella storia delle bianconere è Barbara Bonansea, con 41 marcature.

Fiorentina e Juventus sono le due squadre di questa Serie A con la miglior percentuale di passaggi riusciti (78% per entrambe).

Juventus e Fiorentina sono le due squadre con più gol realizzati sugli sviluppi di corner in questa Serie A: tre per le bianconere, due per le viola (al pari dell'Inter).

Cristiana Girelli è andata a segno in tutte le quattro gare di questo campionato; a partire dallo scorso decennio, solo una giocatrice ha trovato la via del gol in tutte le prime cinque gare stagionali della sua squadra per due Serie A consecutive: Patrizia Panico nel 2013/14 e nel 2014/15.

Solo Daniela Sabatino (sei) ha segnato più gol contro la Fiorentina di Cristiana Girelli in Serie A: cinque marcature per l’attaccante bianconera alle viola.

Daniela Sabatino ha realizzato il 13% delle reti incassate dalla Juventus nella sua storia in Serie A: quattro su 30, almeno il doppio rispetto a qualsiasi altra giocatrice.