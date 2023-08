FEMMINILE, Coppa Italia cambia format: no fase a gironi

Come comunicato anche attraverso il sito ufficiale della Fiorentina, cambia da questa stagione il format della Coppa Italia Femminile: addio alla fase a gironi, saranno scontri a eliminazione diretta. Il torneo inizierà con due turni preliminari in programma il 2-3 settembre e proseguirà con un tabellone. Gara secca per sedicesimi e ottavi di finale, doppio confronto nei quarti e in semifinale e Finalissima con una gara secca.

La Fiorentina, testa di serie numero 4, entrerà in gara agli Ottavi di Finale contro la vincente tra Ternana e Genoa. In caso di vittoria, dovrà affrontare una tra Lazio, Arezzo e Inter. Nella stessa parte del tabellone della Viola ci sono anche Juventus, Sampdoria e Pomigliano che potrebbero incrociare le armi con la Fiorentina in una eventuale semifinale. Appuntamento dunque al debutto che si giocherà in trasferta (gioca in casa la squadra con il ranking peggiore ndr) il prossimo 12 Ottobre 2023.