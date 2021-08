FEMMINILE, Contro il Sassuolo il 29/8 alle 20:30

La Divisione Calcio Femminile ha comunicato le date e gli orari delle sfide della prima giornata di Serie A femminile. Ad aprire la stagione sabato 28 agosto sarà la Roma alle 17:30 contro l'Empoli, gara che sarà trasmessa in chiaro da La7 che da questa stagione ha acquistato di diritti per la trasmissione di una gara a giornata. Juventus e Inter invece scenderanno in campo alle 20:30: le bianconere ospiteranno il neopromosso Pomigliano, mentre le nerazzurre andranno a far visita al Napoli. Alla domenica invece scenderanno in campo nel pomeriggio, ore 17:30, Lazio e Milan: le prime contro la Sampdoria in una sfida inedita, le seconde invece contro l'Hellas Verona. Alla sera chiuderà il programma il big match fra Sassuolo e Fiorentina.

Sabato 28/08

Empoli-Roma 17:30 (TIMVISION e LA7)

Juventus-Pomigliano 20:30 (TIMVISION)

Napoli-Inter 20:30 (TIMVISION)

Domenica 29/08

Lazio-Sampdoria 17:30 (TIMVISION)

Milan-Hellas Verona 17:30 (TIMVISION)

Sassuolo-Fiorentina 20:30 (TIMVISION)