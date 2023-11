FEMMINILE, Como battuto 3-0. Viola per ora seconde

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

La Fiorentina femminile batte 3-0 il Como al Viola Park. Decisive le reti, tutte nella ripresa, di Boquete, Longo e Kajan. Le viola salgono così momentaneamente al secondo posto in classifica, dietro alla capolista Roma, in attesa della sfida tra Juventus e Inter. Continua l'ottimo periodo di forma delle ragazze di De La Fuente che con il successo di oggi hanno ottenuto la terza vittoria consecutiva. Domenica 26 invece la Fiorentina sarà ospite proprio della Roma campione in carica.