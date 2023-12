FEMMINILE, Catena nella top 11 della decima giornata

FirenzeViola.it

Dopo la decima giornata di Serie A Femminile, la FIGC ha stilato la formazione ideale che vede un dominio della solita Roma che ha ben quattro rappresentanti (Di Guglielmo e Linari in difesa, Giugliano e Haavi sulla trequarti) seguita dalla Juventus con tre (Boattin in difesa, Gunnarsdottir in mezzo al campo e Beerensteyn in attacco). A completare la rosa la portiera della Sampdoria Tampieri, la centrale dell’Inter Alborghetti, la centrocampista della Fiorentina Catena e l’attaccante del Sassuolo Beccari.

Questa la formazione schierata con il 4-2-3-1: Tampieri (Sampdoria); Di Guglielmo (Roma), Alborghetti (Inter), Linari (Roma), Boattin (Juventus); Gunnarsdottir (Juventus), Catena (Fiorentina); Beccari (Sassuolo), Giugliano (Roma), Haavi (Roma); Beerensteyn (Juventus).