FEMMINILE, Alle 15 le viola contro un Milan in difficoltà

Fonte: La Nazione

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Torna in campo la Fiorentina Femminile. Oggi alle 15 le ragazze di De La Fuente, al Viola Park, affrontano un match difficile contro il Milan in ritardo in classifica a causa delle sconfitte contro Roma e Juventus, oltre al pareggio sul campo del Como. Viola invece al terzo posto a quota 15 punti e con la voglia di sfruttare il fattore campo, restando così in scia delle capolista Roma e Juventus. Biglietti in vendita sul sito ufficiale del club viola.