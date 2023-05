FEMMINILE, Alle 14:30 Fiorentina-Milan: le formazioni

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Non solo la prima squadra maschile in campo per la Fiorentina quest'oggi. Alle 14:30, allo stadio Torrini di Sesto Fiorentino, scende in campo anche la Fiorentina Femminile contro il Milan. Con lo scudetto già assegnato, a tre giornate dal termine della stagione, le viola di Patrizia Panico si trovano a un solo punto dalle rossonere, terze in classifica. Di seguito le formazioni ufficiali:

FIORENTINA (4-3-2-1): Baldi; Cafferata, Tortelli, Agard, Jackman; Catena, Breitner, Boquete; Severini, Mijatovic; Hammarlund.

MILAN (4-2-3-1): Babb; Andersen, Soffia, Fusetti, Bergamaschi; Mascarello, Grimshaw; Vigilucci, Dubcova, Dompig; Piemonte.