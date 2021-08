FEMMINILE, ACF-Juve al Franchi: biglietti in vendita

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, DUTU ANDRÀ IN PRESTITO AL MONTEVARCHI Novità di mercato in casa Fiorentina. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, Eduard Dutu, difensore centrale a lungo capitano della Primavera, ha firmato con il Montevarchi, squadra toscana neopromossa che milita nel campionato di Lega Pro. Il rumeno... Novità di mercato in casa Fiorentina. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, Eduard Dutu, difensore centrale a lungo capitano della Primavera, ha firmato con il Montevarchi, squadra toscana neopromossa che milita nel campionato di Lega Pro. Il rumeno... NOTIZIE DI FV BERARDI, CESSIONE ORMAI LONTANA. RESTA NEROVERDE Aggiornamenti sul fronte Domenico Berardi, sogno di mercato degli ultimi giorni per la Fiorentina. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it ormai, con il tempo che stringe fatalmente, è quasi impossibile la sua cessione e si fa sempre più probabile, di fatto... Aggiornamenti sul fronte Domenico Berardi, sogno di mercato degli ultimi giorni per la Fiorentina. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it ormai, con il tempo che stringe fatalmente, è quasi impossibile la sua cessione e si fa sempre più probabile, di fatto... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 31 agosto 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi