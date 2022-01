F. RUSSO, Viola, che sfida. Qui c'è organizzazione

Intervistata dai canali ufficiali della Fiorentina, il nuovo portiere della squadra femminile Federica Russo si è presentata. Ecco le sue parole: "Ho scelto Firenze perché a me piacciono le sfide e mi piace mettermi sempre in gioco, dando qualcosa in più alla squadra. Mi mancava una piazza del centro Italia ed è per questo che ora sono qui. Mi piace il lavoro duro, più lavoro e più mi sento bene. Conoscono le mie compagne di reparto, sono due grandi portieri. Spero di essere all'altezza. Mi aspettavo un ambiente professionale come quello viola, sono felice di aver ritrovato una struttura del genere così organizzata al meglio".