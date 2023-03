F. RUSSO, Contente della Poule scudetto. Obiettivi...

Ospite a Viola Star, programma organizzato dalla Fiorentina sul proprio sito ufficiale, Federica Russo, portiere della prima squadra femminile della Fiorentina ha parlato così dell'evoluzione del calcio femminile: "E' cambiato sotto tanti aspetti, soprattutto a livello tecnico/tattico. Anche il ruolo del portiere è cambiato, non dobbiamo limitarci solo a parare bensì ad aiutare la squadra negli schemi di gioco".

Sullo spogliatoio: "Mi definisco un terzo portiere. Cerco di portare positività e di tirare su il morale alle mie compagne nei momenti più difficili".

Sul momento in viola: "Quando sono arrivata l'anno scorso, non è stato semplice. L'obiettivo era la salvezza, raggiunta faticosamente. Quest'anno, già dal ritiro estivo di Moena, avevo avvertito un'armonia diversa per provare a raggiungere qualcosa di importante".

Cosa ti aspetti dalla seconda fase di campionato? "L'obiettivo rimane quello di vincere più partite possibile, giocando bene a calcio. Sicuramente rispetto all'anno scorso siamo contente di essere arrivate alla Poule scudetto."

Sulla passione per il calcio: "La mia passione per il calcio nasce da quando sono piccola, mio padre è un allenatore di calcio e accompagnava me e mia sorella ogni domenica alle sue partite."

Sui legami con le compagne: "Con le mie due coinquiline ho un legame più forte, Federica Cafferata e Francesca Vitale".

Sui legami fuori dal campo: "Fortunatamente ho tante persone che mi stanno vicino. Da poco sono diventata zia, un'emozione indescrivibile."

Sul Viola Park: "E' un progetto bellissimo e ambizioso, mi piacerebbe poterlo vivere da protagonista."

Cosa consigli alle piccole calciatrici? "Devono rimanere umili, coltivare questa passione e avere tanta perseveranza."