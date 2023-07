EX VIOLA, Ufficiale il ritiro di Thalmann dal calcio giocato

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La portiera della Svizzera Gaëlle Thalmann, ex di Fiorentina, Verona, Mozzanica e Sassuolo in Italia, ha annunciato il proprio ritiro dal calcio giocato al termine del Mondiale di questa estate in cui rappresenterà il paese elvetico.

“Lunedì la nostra allenatrice Inka Grings ha svelato la lista dei 23 giocatori che andranno ai Mondiali in Australia e Nuova Zelanda. È un immenso onore e privilegio per me far parte di questa avventura e poter difendere, ancora una volta, i colori della Svizzera durante un torneo importante. - si legge nel suo post su Instagram - Allo stesso tempo, vi comunico che giocherò le ultime partite della mia carriera, arricchita da più di 100 presenze con la maglia della Nazionale svizzera e 20 stagioni in prima divisione, durante i Mondiali. Infatti, ho deciso di appendere i miei tacchetti e i miei guanti alla fine di questo torneo dove sarà presente la crema del calcio mondiale. Vi comunico invece che una volta terminato il torneo e questo dal 1 settembre 2023, avrò la possibilità di evolvermi ancora nel mondo del calcio visto che sarò responsabile del calcio femminile all'interno del FC Lugano SA e che allenerò i portieri del Team Ticino. Sono grato per l'opportunità che mi è stata data di coltivare la mia passione in Ticino.

In vista degli imminenti Mondiali in Australia e Nuova Zelanda, sono sicuro che capirete che mi sto concentrando esclusivamente sulla nazionale e sul raggiungimento dei nostri obiettivi, motivo per cui non voglio, per il momento, commentare il mio futuro professionale. Non vedo l'ora di vivere questi momenti straordinari al tuo fianco”.