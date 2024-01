EX VIOLA, Greta Adami va in prestito alla Lazio Women

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Lazio Women ha piazzato un grande colpo di mercato prelevando dal Milan la centrocampista Greta Adami in prestito fino al termine della stagione. Un innesto di qualità e grande esperienza, viste anche le sette presenze con l'Italia, per puntare alla promozione in Serie A. Questa la nota della società biancoceleste:

"Dopo i nove acquisti della scorsa estate, arriva un nuovo innesto per la Lazio Women. Si tratta della centrocampista classe ’92 Greta Adami che approda a titolo temporaneo dall’ A.C. Milan. Adami in carriera ha conquistato uno Scudetto, due Coppa Italia e una Supercoppa Italiana con la maglia della Fiorentina. La calciatrice toscana, che ha scelto numero 5, può vantare anche cinque presenze in Nazionale e quindici apparizioni nella UEFA Women`s Champions League. Benvenuta Greta".