EX VIOLA, Greis Domi torna ufficialmente a Pomigliano

© foto di Federico De Luca

Greis Domi torna a Pomigliano dopo l’esperienza in B con le pantere e la promozione in serie A. Greis cresce calcisticamente nelle giovanili del Firenze, per poi passare nella rosa della prima squadra. Domi fa il suo esordio in Serie A nel corso della stagione 2014-2015. Nell’estate 2015 entra a far parte della primavera della Fiorentina.

Nel dicembre 2017 viene ceduta in prestito alla Torres in serie B. Nel dicembre del 2018 passa in prestito alla Roma CF per poi trasferirsi nell’estate del 2019 al Vittorio Veneto, appena ripescato in Serie B. Lo scorso anno è stata a Ravenna e adesso è di nuovo una patera granata. Questo il comunicato ufficiale con cui il Pomigliano ha annunciato il ritorno della calciatrice.