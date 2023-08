EX VIOLA, Daniela Sabatino rinnova col Sassuolo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

"Altro importante rinnovo nel reparto offensivo neroverde. Il Sassuolo Femminile ha prolungato il contratto dell’attaccante Daniela Sabatino, reduce da una seconda parte di campionato in cui ha collezionato 5 gol in 12 partite". Con questa nota il club emiliano ha annunciato un altro tassello in vista della prossima stagione. L’esperta attaccante, classe ‘85, era tornata a gennaio in neroverde, dove aveva già giocato nella stagione 2019-20 (12 reti in 16 gare) contribuendo alla salvezza delle emiliane con cinque reti in 12 presenze. In mezzo due stagioni alla Fiorentina in cui ha segnato 44 reti in 67 presenze nelle varie competizioni.