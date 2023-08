EX VIOLA, Ag. Piemonte: "Everton sarà il suo trampolino"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Claudia Romanelli, agente di Martina Piemonte, attaccante ex Fiorentina e Milan approdata all'Everton, ha commentato attraverso le colonne di Tuttosport la nuova avventura in Premier League: "Il passaggio di Martina all’Everton penso che sia stato un orgoglio per tutto il movimento calcistico italiano, sarebbe stato bello se fosse stato apprezzato da tutti. Lei ha dimostrato tantissimo nell’ultimo anno. C’è stato tanto lavoro dietro a questa operazione, ma è stata una grande soddisfazione.

La realtà dell’Everton è molto importante e lei ha voglia di fare benissimo. Abbiamo due anni di contratto, spero che sia un trampolino per lei".