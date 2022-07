ERZEN, Sento che la Fiorentina è la scelta giusta

La nuova giocatrice viola Kaja Erzen ha parlato ai canali ufficiali del club presentandosi così: "La Fiorentina è un grande club e Firenze è una bella città. Quando è arrivata l'offerta non ci ho pensato tanto, avevo anche altre offerte e dovevo fare delle valutazioni, però ho sentito che questa era la scelta giusta. Ho giocato in tanti ruoli, mi trovo bene sulla fascia, sia a destra che a sinistra. Normalmente mi piace essere un terzino di spinta ma ho fatto anche l'ala. Ho affrontato tifosi molti caldi e con grande passione: mi aspetto la stessa cosa anche qua a Firenze, dato che la Fiorentina è molto importante per questa città".