EMPOLI W., Cinotti: "Gara contro le viola fondamentale"

Norma Cinotti, centrocampista dell'Empoli Ladies nata e cresciuta a Firenze, sfiderà domenica la Fiorentina Femminile e, nel corso della trasmissione a Tutto Calcio Femminile ha presentato il match con le viola, oltre a parlare del suo esordio in Nazionale: "Con l'Empoli'è stato un processo di adattamento da parte di tutte le nuove, le ultime prestazioni sono state importanti anche contro squadre forti come Sassuolo e Milan. I punti di Napoli sono fondamentali per la classifica e perché ci hanno ridato qualcosa indietro per quanto avevamo prodotto. Sul piano personale, l'esordio in Nazionale è stata un'emozione bellissima, un ricordo che porto sempre con me. Ho sempre avuto Beckham, quello dello United dei tempi, come riferimento".

Come arrivate alla partita con la Fiorentina?

"Sarà una sfida importante vista la loro rosa. Ma dobbiamo affrontarla nello stesso modo delle altre: da ora in poi per noi saranno tutte partite fondamentali, dobbiamo crescere in concretezza così da raggiungere gli obiettivi preposti".

Come può crescere la società?

"Continuando ad avere questa identità, facendo crescere giocatrici di talento in una realtà che ha un ambiente tranquillo e sereno e con la società che non fa mancare niente".