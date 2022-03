EMPOLI LADIES, R.Corsi: "Felice della gara con ACF"

L'esordio nel nuovo stadio è stato decisamente propizio per l'Empoli Ladies, che domenica ha centrato l'impresa battendo la Juventus Women, ma la corsa salvezza non è stata ancora completata: ed è questo il primo pensiero delle azzurre, impegnate sia in Coppa Italia che appunto in campionato. Alle porte la sfida con l'Hellas Verona.

Il punto del tutto, come riferisce Tuttosport, è stato fatto dalla presidente delle toscane Rebecca Corsi: "Non voglio più celebrare niente perché ormai la partita di domenica appartiene al passato. Naturalmente sono orgogliosa della gara delle mie ragazze, di quella contro la Juventus e anche di quella con la Fiorentina, che ci ha permesso di conquistare la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia, ma adesso è utile e necessario voltare subito pagina. Anzi, dico che se sbagliamo la gara di sabato avremo buttato via anche la vittoria contro la Juventus".