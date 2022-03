DS ACF FEMM, Situazione critica. Squadra in ritiro?

L'ennesima sconfitta della Fiorentina femminile dovrebbe portare alla decisione di mandare le ragazze di Patrizia Panico in ritiro. Lo riporta il Corriere Fiorentino, che spiega come la decisione sia arrivata perché la Fiorentina è a 15 punti in classifica, con solo un punto di vantaggio sul Napoli terzultimo. "La situazione è critica, non escludiamo di portare la squadra in ritiro", ha detto il ds Mazzoncini.