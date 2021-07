DS ACF FEMM, A giorni la nuova attaccante. Poi...

Simone Mazzoncini, direttore sportivo della Fiorentina Femminile, durante la presentazione della nuova allenatrice ha parlato anche del futuro della squadra femminile viola: "La scelta su Patrizia (Panico, ndr) è stata facile. Abbiamo sondato più profili, ma siamo stati tutti d'accordo su di lei perché vuole costruire qualcosa per la Fiorentina nel presente e nel futuro. Lunedì comincerà la nuova stagione e dobbiamo farci trovare pronti. Dal prossimo anno avremo un nuovo quartier generale, il centro sportivo Davide Astori, e questa è una crescita dal punto di vista delle strutture in previsione del Viola Park. Per quanto riguarda la squadra, abbiamo già ufficializzato alcune scelte alle quali verranno aggiunte nuove giocatrici. A giorni dovremmo chiudere un nuovo attaccante straniero per completare l'attacco, poi sistemeremo definitivamente anche gli altri reparti. Vogliamo fare bene e fare un lavoro che duri nel lungo termine: la nostra idea in questo senso è stata di ringiovanire un po' la rosa".