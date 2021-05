INDISCREZIONI DI FV IND. FV, CASTROVILLI: IL N° 10 VERSO IL CAMBIO DI AGENTE Tempo di cambiamenti per Gaetano Castrovilli: secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, il calciatore, che sta vivendo un momento particolare della propria carriera ed una stagione che da un po' lo vede sotto il rendimento sperato ma valsa comunque la... Tempo di cambiamenti per Gaetano Castrovilli: secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, il calciatore, che sta vivendo un momento particolare della propria carriera ed una stagione che da un po' lo vede sotto il rendimento sperato ma valsa comunque la... NOTIZIE DI FV FOTO, DE LAURENTIIS E CORSI STAMANI AGLI UFFIZI Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli che domani affronta la Fiorentina al Franchi, è già a Firenze con la famiglia, per ora da turista. In mattinata infatti ha visitato la Galleria degli Uffizi con un tour di oltre un'ora durante la quale ha... Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli che domani affronta la Fiorentina al Franchi, è già a Firenze con la famiglia, per ora da turista. In mattinata infatti ha visitato la Galleria degli Uffizi con un tour di oltre un'ora durante la quale ha... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 15 maggio 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi