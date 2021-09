DONNE, Il Covid ferma I'Inter, Sassuolo e Juve in vetta

Juventus e Sassuolo battono Empoli e Milan e si portano al comando della classifica, pareggio a reti inviolate tra Napoli e Verona, rinviata per Covid Inter-Roma. Nei tre anticipi della 4a giornata di Serie A TimVision spicca soprattutto il successo in trasferta delle neroverdi di Piovani, che guadagnano il primato accanto alle campionesse d’Italia in carica. 1-0 della Juventus contro le toscane di Ulderici, che subiscono il terzo ko in questo avvio di stagione. In attesa del risultato di Inter-Roma, rinviata a data da destinarsi dopo alcune positività al Covid riscontrate nel gruppo squadra nerazzurro, domani saranno di scena la Fiorentina alle 12.30 sul campo della Lazio allenata dalla Morace e la Sampdoria dell'ex Cincotta in casa con il Pomigliano.

Risultati e programma della 4a giornata di Serie A TimVision 2021-22

Juventus-Empoli 1-0

71’ Girelli (J)

Hellas Verona-Napoli Femminile 0-0

Milan-Sassuolo 0-2

15’ Dubcova (S), 55’ Dongus (S)

Lazio-Fiorentina (domenica ore 12.30, diretta TimVision)

Sampdoria-Pomigliano (domenica ore 14.30, diretta TimVision)

Inter-Roma (rinviata a data da destinarsi)