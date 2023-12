DE LA FUENTE, Vogliamo far di più del girone d'andata

FirenzeViola.it

Domani alle ore 18 torna in campo la Fiorentina Femminile, sul campo del Sassuolo. E Sebastian De La Fuente, tecnico delle viola, ha presentato la sfida rilasciando alcune dichiarazioni al sito ufficiale della Fiorentina: “Sicuramente mi aspetto un girone di ritorno più impegnativo. Le squadre si conoscono di più, i punti iniziano a pesare e ogni passo falso o in avanti adesso ha un altro valore. Rispetto all’andata è un’altra squadra perché allora dovevano ancora amalgamarsi con le nuove giocatrici, trovare sintonie e mettere in pratica l’idea di gioco del loro Mister. Nelle ultime prestazioni ho visto invece una squadra in crescita, sarà impegnativa su tutti i fronti”.

Prosegue: “Giocare lunedì ci ha dato un giorno in più per preparare la partita ma il nostro obiettivo non cambia. Vogliamo crescere e migliorare quanto fatto nel girone di andata. Questo vale dalla prima all’ultima partita, iniziando da domani”.