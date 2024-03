DE LA FUENTE, Ritorno con Juve? Serve determinazione

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Domani la Fiorentina Femminile sarà a Biella per la partita di ritorno della semifinale di Coppa Italia Femminile contro la Juventus, forte dell'1-0 dell'andata grazie al gol di Catena. Risultato che è costato l'esonero di Montemurro. Non fa accenno al cambio di panchina il tecnico viola Sebastian De La Fuente che sul sito ufficiale mette l'accento sulla determinazione e la voglia di andare in finale di entrambe le squadre: "Dobbiamo affrontare la gara come impostata quella di andata quando alla vigilia dissi che volevo una Fiorentina protagonista e che mettesse le sue idee in campo con determinazione ed anche di più perché all'andata potevamo fare di più. Senza dimenticare che ci sono le avversarie.

Rientra Alice Tortelli che è molto importante perché è il nostro capitano e un difensore centrale. Loro hanno tanta gente che le segue e può essere una spinta in più. Troveremo una squadra che vuole arrivare in finale ma noi per i primi 90 minuti abbiamo dimostrato di poterci andare".