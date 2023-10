DE LA FUENTE, Onorato di essere al V.P. Napoli temibile

FirenzeViola.it

Sebastian De La Fuente, allenatore della Fiorentina Femminile, ai canali ufficiali del club viola commenta l’avvicinamento alla gara di domani col Napoli, la prima al Viola Park: “Sono contento e felice, nonché onorato di essere il primo allenatore della Fiorentina Femminile a giocare al Viola Park. È un mini stadio che nel Femminile non ha nessuno. È un privilegio, ci sono tante sensazioni e voglia di far bene. Anche perché la cornice merita un bello spettacolo”.

Sul Napoli: “È una neopromossa, non vorrei che gli stimoli che avevamo a Milano con l’Inter non li avessimo con loro. Dobbiamo essere concentrati sul Napoli, squadra che ha cambiato tanto dopo aver vinto la B. Si sono rinnovati, troveremo le insidie come in tutte le gare. In questo campionato c’è tanto equilibrio, non dobbiamo perdere la concentrazione, loro a centrocampo e davanti hanno giocatrici molto interessanti. Non dobbiamo guardare la classifica, ma solo fare bene, bloccando i loro punti forti e consolidando i nostri”.