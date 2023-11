DE LA FUENTE, Obiettivo primi tre posti. Mercato? Ok così

Fonte: Dal nostro inviato a Roma, Stefano Berardo

FirenzeViola.it

La Fiorentina esce sconfitta dalla sfida contro la capolista Roma. Queste le parole nel post partita dell'allenatore delle viola Sebastian De La Fuente: "Ho visto una Fiorentina che ha cercato di fare la partita. Usciamo a testa alta nonostante il risultato. Dobbiamo migliorare sicuramente ma non posso dire niente alle ragazze per il loro atteggiamento e la voglia che mettono in campo. L'obiettivo nostro è quello di stare nelle prime posizioni fino alla fine. Vogliamo stare tra le prime tre e ci lavoreremo.Mercato? La squadra è già molto buona.

Se riusciremo a migliorarci ben venga, poi se non ci riusciamo non c'è problema. Sono contentissimo delle ragazze che ho a disposizione". Riguardo invece alla sua qualità di leggere le partite e fare i cambi giusti, l'allenatore spagnolo si è espresso così: "Quando scelgo l'undici titolare e i cambi cerco di trovare le caratteristiche giuste per far male agli avversari. Sono scelte che vengono fatte insieme al mio staff. Sono brave le ragazze che entrano ad avere la stessa voglia di chi gioca dall'inizio".