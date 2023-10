DE LA FUENTE, Juve? Possiamo battercela con tutti

FirenzeViola.it

L'allenatore della Fiorentina Femminile Sebastian De La Fuente alla vigilia della partita contro la Juventus ha parlato così ai microfoni ufficiali della Fiorentina: "Sarà una grande partita, in un grande stadio, contro una grande squadra. Sarà un match impegnativo, la Juventus ha fatto 4 vittorie su 4 partite. Io cerco di trasmettere alle ragazze che quest'anno ci siamo anche noi e possiamo battercela contro tutti. Spero sia come l'altra volta, con tanta gente.

Il sostegno del pubblico per noi è molto importante, è un uomo in più. Penso sia un grande spettacolo e noi ci impegneremo per fare una grande gara. Ribadisco che le ragazze hanno bisogno di sostegno e il pubblico fornisce un valore aggiuntivo allo spettacolo di domani".