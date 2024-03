DE LA FUENTE, Finale, che sogno: ma ora piedi per terra

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Intervistato dalla Tgr Rai Toscana a pochi giorni dalla conquista della finale di Coppa Italia di categoria, il tecnico della Fiorentina Femminile Sebastian De La Fuente ha parlato del momento attuale della squadra viola: “Erano cinque anni che la Fiorentina non giocava una finale e siamo già contendi di questo traguardo. Adesso inizierà la poule scudetto e dobbiamo consolidare il vantaggio per arrivare almeno in Champions League: è un altro obiettivo che abbiamo.

Il raggiungimento della finale ci deve però riportare coi piedi per terra: non abbiamo fatto ancora nulla ma questa finale ci darà energia positiva per affrontare gli allenamenti e le finali scudetto, dove ci saranno tutti scontri diretti e i punti peseranno tanto”.