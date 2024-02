DE LA FUENTE, Domani vogliamo ottenere la semifinale

FirenzeViola.it

Domani alle ore 15.00 andrà in scena il ritorno dei Quarti di Finale di Coppa Italia Femminile tra Fiorentina e Inter. All’andata fu 2-2 e non valendo più il goal fuori casa, la squadra viola sarà costretta a vincere. Il tecnico viola De La Fuente ha parlato così ai canali ufficiali del club: "Vogliamo arrivare in semifinale. Anche questa partita è stata preparata in tre giorni, come ormai siamo abituati. Contro l’Inter sarà fondamentale mettere in campo le nostre idee e giocare il nostro calcio. Servirà una prova di gruppo. La Coppa Italia è assolutamente un nostro obiettivo, abbiamo i mezzi per passare e daremo il 100%”.