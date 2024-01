DE LA FUENTE, Coppa con l'Inter? Vogliamo andare avanti

FirenzeViola.it

Domani torna la Coppa Italia Femminile, con il quarto di finale tra Inter-Fiorentina. L'andata sarà alle ore 15 all'Arena Civica di Milano.

Il tecnico della Fiorentina Femminile, Sebastian De La Fuente, commenta: "Sarà una partita diversa rispetto al campionato quando abbiamo vinto. Abbiamo preparato questa sfida in pochi giorni, forze ed energie erano sul Napoli e adesso sono sull'Inter. Vogliamo andare avanti in questa competizione, abbiamo le idee chiare e speriamo di iniziare i Quarti nel modo giusto. Non sarà semplice, non possiamo basarci su quello che è successo in campo a Dicembre. Ho la squadra per affrontare sia il Campionato che la Coppa Italia, possiamo far bene in entrambe le competizioni".