DE LA FUENTE, Con la Samp vogliamo tornare alla vittoria

Sebastian De La Fuente, allenatore della Fiorentina Femminile, ha parlato alla vigilia della sfida tra la sua squadra e la Sampdoria, domani al Viola Park alle 15.15: "La Samp ha una difesa molto organizzata perché difende in 11 e non mi sorprende che nelle ultime giornate ha subito pochi gol e anche noi, che abbiamo sempre segnato, abbiamo faticato a segnare con loro. Noi cerchiamo di fare sempre uno o più gol a partita ma non si attacca solo in due o tre, domani tutte le ragazze sono chiamate a fare bene, vogliamo continuare con la marcia intrapresa. Veniamo da due pareggi e vogliamo ritrovare la vittoria.

Veniamo però da uno sforza fisico importante perché abbiamo giocato 120 minuti con l'Inter perché volevamo conquistare la semifinale di Coppa Italia dove la Fiorentina negli ultimi anni non è più riuscita ad arrivare ma io non vedo un calo fisico di cui sento parlare in riferimento a questa squadra anche se hanno tirato fino alla fine. Noi stiamo facendo il nostro percorso, ma dobbiamo essere determinanti e decisive nelle partite perché i punti pesano. Ho la fortuna di avere 17-18 ragazze quindi anche in questo trittico non credo subiremo un calo fisico ma eventualmente mentale".