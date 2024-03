DE LA FUENTE, Con il Sassuolo per avvicinare la Champions

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sebastian De La Fuente, allenatore della Fiorentina Femminile, ha parlato al sito ufficiale alla vigilia della gara a Sassuolo (domani, ore 15) che inaugura la poule scudetto: "In questa seconda fase, giocando con quelle che sono davanti, è più difficile ma soprattutto ora i punti sono pesanti, valgono il doppio. Il Sassuolo vorrà rifarsi delle sconfitte di andata e ritorno ma bisogna vedere cosa chiede da questo campionato, se vuole andare a mille per migliorare il piazzamento o se è soddisfatto e rilassato per quello già ottenuto. Ma noi dobbiamo fare punti per il secondo obiettivo stagionale che è la Champions.

Ho sempre cercato di mettere in campo l'undici migliore, cambiando se alcune dovevano riposare ed anche stavolta sarà così ossia metterò in campo le giocatrici che ho visto meglio per quel tipo di partita".