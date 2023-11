DE LA FUENTE, Como? Bei ricordi. Vogliamo essere protagonisti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

La Fiorentina femminile affronterà domani alle ore 15:00 al Viola Park il Como. L'allenatore delle viola De La Fuente ha presentato la sfida contro le lombarde ai microfoni ufficiali del club toscano. Queste le sue parole: "Ho fatto due buone stagioni a Como e ho bellissimi ricordi. Affrontiamo una squadra che sta bene e che sta facendo un ottimo campionato. Hanno grandi individualità e sono molto organizzati.

Come dimostrato dalle singole partite, che spesso vengono decise da episodi, non ci sono sfide facili in questo campionato. Penso sia presto per parlare di scontri diretti ma sicuramente sarà una partita fondamentale per noi perché siamo molto vicini in classifica. Siamo due squadre che giocano un bel calcio e che vogliono essere protagoniste in questa competizione. Abbiamo bisogno del sostegno dei tifosi come nelle altre partite".